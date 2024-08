Publicado hace 1 hora por DORO.C a totbarcelona.cat

16 buses eléctricos de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) no circulan porque las baterías no aguantan toda la jornada laboral. Lo denuncia la Confederación General de Trabajadores (CGT) al TOT Barcelona. Los buses se encuentran estacionados en unas instalaciones de TMB de la Zona franca. La empresa metropolitana reconoce que los vehículos no están en funcionamiento…