Censura a la teta: Madrid ampara que piscinas público-privadas restrinjan el 'topless' a mujeres

Publicado hace 30 minutos por tiopio a epe.es

El gimnasio público de gestión privada GoFit expulsó a una señora de la zona de baño por no llevar parte de arriba del bikini. El reglamento municipal es difuso, pero desde el Ayuntamiento consideran que GoFit no incumple ninguna norma. El Defensor del Pueblo catalán y el Ministerio de Consumo recuerdan que esta práctica es discriminatoria. El resto de grandes ciudades españolas no limitan el 'topless'. "El joven socorrista está echando a una señora de la zona de baño por hacer 'topless'", escribió. "Es por los niños. No me llame machista,…