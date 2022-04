CatalanGate: portadas mudas, degradación de la democracia

Publicado hace 2 horas por candonga1 a elnacional.cat

La ministra portavoz Isabel Rodríguez respondió ayer una pregunta sobre si el CNI utiliza el software de espionaje Pegasus. "Son asuntos secretos de los cuales no los puedo informar porque me lo prohíbe la ley", dijo. No hacía falta excusa, porque la investigación de CityLab y otros centros de investigación, además del detalle del fabricante del software, ya ha dejado bien claro que el Estado español espiaba, también allende sus fronteras, y a quién espiaba. Los diarios de papel que se editan en Madrid hacen hoy tal como la ministra.