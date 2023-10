Publicado hace 17 minutos por Dragstat a catalunyapress.es

Cada vez más la gente renuncia al matrimonio hasta el punto de que, por primera vez, los casados ya no son mayoria en España. No ocurre exclusivamente en nuestro país, sino que se expande hasta otros países como el Reino Unido, donde la probabilidad de no casarse en la actualidad es un 44% mayor en comparación con el año 1991