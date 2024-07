Publicado hace 1 hora por Pixmac a lavozdegalicia.es

Acostada en un sillón del hospital de día del Cunqueiro, mira en derredor y sentencia: «Nós non necesitamos unha aspirina, necesitamos a quimioterapia para vivir». Sin embargo, no siempre la reciben. En los últimos días de esta semana, varias decenas de personas con cáncer se tuvieron que ir a casa sin su quimioterapia. El hospital de día estaba lleno y no quedaba ni un solo sillón para que los pacientes pudiesen tumbarse y les introdujesen un tubo en una vena para que el medicamento fuese entrando en su cuerpo. El viernes a primera hora...