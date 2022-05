Publicado hace 1 hora por candonga1 a elnacional.cat

La Casa Real finalmente ha tirado la toalla. La monarquía no podrá hacer la entrega de los Premios Princesa en Girona por la presión que ha ejercido el ayuntamiento de la ciudad, donde gobierna Marta Madrenas. Un año más, los borbones tendrán que buscar una alternativa para presentar los premios que desde el 2018 la ciudad ya no acoge. Según fuentes de El Mundo en la Zarzuela, han dado por perdida la batalla: "No podemos hacer los premios en Girona".