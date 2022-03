Carta a una saharaui (de Javier y Carlos Bardem)

Publicado hace 1 hora por JimmyTM a eldiario.es

Ya cuando hicimos el documental “Hijos de las nubes”, un diplomático norteamericano explicaba resignado que en un mundo dominado por la realpolitik —que es la manera fina de llamar a la inmoralidad en la política internacional—, el problema de los saharauis es que son too few to matter, demasiado pocos para importar ante las exigencias de un sátrapa como el rey de Marruecos, ante sus extorsiones y ante las cuentas de resultados y balances económicos. Clausewitz, el gran teórico de la guerra, venía a decir que esta no es más que la contin