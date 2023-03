Una carta a los hombres por el 8M

Publicado hace 58 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a eldiario.es

Muchos hombres reflexionaban por primera vez sobre sus propios comportamientos, eran conscientes de las interrupciones a sus compañeras en las reuniones, de sus ausencias emocionales o de la cosificación femenina que habían puesto en marcha muchas veces. “Los hombres no tienen grupos de sostén y los lazos emocionales son mucho menos intensos, no hay una estructura de participación articulada; eso también explica por qué puede haber una participación mayor en un momento dado pero no se sostiene en el tiempo”.