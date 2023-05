Carta a Ayuso de un catedrático emérito, votante del PP

Publicado hace 10 minutos por Beltenebros a nuevatribuna.es

Estimada Sra Ayuso: La verdad es que siento mucho lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de la Sanidad. Como médico, como catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y como miembro ordinario de la Real Academia Nacional de Medicina estoy francamente disgustado máxime cuando toda la vida he sido votante del PP. Creo que Vd no está haciendo las cosas bien en el ámbito de la Sanidad y lamentablemente en vez de corregir sus errores continúa con el mantenella y no enmendalla.