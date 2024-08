Carta abierta a mi paisano Emiliano García-Page

Publicado hace 1 hora por jumogi a lanzadigital.com

Permítame que me dirija a usted como manchego de nacimiento, de corazón y, después de leer varias veces el Quijote, me sienta más Sancho que Quijote. No permita, respetado Presidente, que se siga engañando a los manchegos, y al resto de los españoles: emerja como un decidido disidente en nombre del socialismo, y de nuestra Comunidad, frente a quienes lesionan a ambos.