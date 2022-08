Publicado hace 1 hora por Regreso a 20minutos.es

Establecimientos temen que las empresas encargadas de instalar esos mecanismos suban las tarifas y tengan problemas de agenda. Recuerdan las inversiones hechas "para nada" a raíz de la primera ley antitabaco. Las dudas de estos pequeños empresarios no son infundadas. Pese a haberse publicado en el BOE, la convalidación del real decreto está en aire. "Lo único que tengo claro es que las puertas se tienen que cerrar, lo de que sean correderas no lo he leído en ningún sitio oficial. Lo único que voy a montar es un muelle tradicional".