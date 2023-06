Publicado hace 1 hora por Llevamepronto a lavozdegalicia.es

La enfermedad neurológica crónica y autoinmune que tiene Carolina causa parálisis muscular, fatiga y problemas de visión. «El primer síntoma fue que se me cayó un párpado y no lo podía levantar», recuerda Carolina. «Después, levantarme me resultaba tremendamente cansado, no podía ni peinarme. Era como si hubiese corrido una maratón. Fui al traumatólogo, del traumatólogo al fisio, cada vez estaba peor. Así, durante meses. Después, empecé a tener la voz gangosa y a ver doble. Tenía diplopía».