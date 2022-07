Carme Pinós: «Para participar en el concurso de un museo te piden haber construido antes cinco»

Publicado hace 37 minutos por Andaui a politicaprosa.com

La arquitecta barcelonesa Carme Pinós, de 67 años, vive días de reconocimiento. El año pasado recibió el Premio Nacional de Arquitectura. En abril de este año obtuvo el Premio Arnold W. Brunner que concede The American Academy of Arts and Letters a quien haya realizado «una contribución significativa a la arquitectura como arte». El año pasado protagonizó una exposición en el ICO de Madrid, en la que se revisaba toda su trayectoria, y fue objeto de otra exposición en San Sebastián. Pese a todo ello, tiene motivos de queja…