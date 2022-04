Publicado hace 2 horas por ZaaaZaaa a youtube.com

"Este año creo que sí vamos a subir. He entrenado como siempre, como si me fuese la vida en ello, que me va la vida también… He entrenado con muchas ganas y me ha cundido". Hoy, 27 de marzo, partía a Kathmandú tan ilusionado como siempre por alcanzar la cima del penúltimo ochomil que le queda para completar los Catorce. Lo que Carlos Soria está intentando a sus 83 años es un proyecto único en el mundo. Es mucho más que conseguir un récord. Es seguir viviendo intensamente el alpinismo, ese deporte que comenzó a practicar cuando tenía 14 años.