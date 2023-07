Carlos Alsina se enfada con Àngels Barceló y la reta a un debate sobre "el periodismo y las soflamas" por criticarle

Publicado hace 46 minutos por Ratoncolorao a eldiario.es

“Cuando tengo dudas sobre mi profesión siempre acudo a la referencia: Iñaki Gabilondo. A él le he escuchado decir que no puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado. La entrevista no se puede convertir en un pulso, porque a eso se le llama debate y con un entrevistado nunca hay que debatir, una regla que no deberíamos olvidar”, señaló. Alsina lanza un reto a Barceló: “Está invitada a conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas, la relación del presidente con los medios... cuando ella quiera"