Caravana de coches en protesta por el apagón de las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Según la compañía eléctrica, las plantaciones de marihuana han destruido ya tres centros de transformación, que sumaban solo 44 contratos de suministro a través de los cuales se recibía en la zona una capacidad de abastecimiento para unas 3000 viviendas. Los vecinos dicen que solo debería castigarse a quienes se enganchan ilegalmente, no a quienes pagan sus facturas o a quienes no pueden pagarlas por carecer de recursos económicos (este es el barrio de menor renta per cápita de España).