La carabela portuguesa llega a Gijón y la gente sale del agua en San Lorenzo

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

Tanto Salvamento como Bomberos estarán atentos por si volviera a aparecer algún otro ejemplar, si bien la playa no ha tenido que ser cerrada, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés. A tal fin, se harán batidas en moto de agua. No obstante, desde el Ayuntamiento se ha señalado que son ejemplares que habitualmente se mueven de forma individual y no en grupo, por lo que es más que posible que no haya más. Un ejemplar de carabela portuguesa, un tipo de medusa que es mejor no tocar