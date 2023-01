Capitalistas despiadados

Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a eldiario.es

Los capitalistas siempre han demonizado la lucha de clases, pero han vuelto a demostrar que ellos son los primeros que la están librando y la están ganando despiadadamente. No se puede demonizar al Banco de Santander por crecer en 2022 un 82% más que en 2021, ni a Acciona por dispararse un 275%, ni a Repsol por aumentar sus ganancias un 44% mientras la gente no tiene ni para rellenar el depósito. No se puede demonizar a Mercadona ni a Carrefour por ser las cadenas que más han subido los precios, por subirlos por encima de la inflación.