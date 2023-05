Capacidad de los estadounidenses para afrontar gastos imprevistos

Publicado hace 1 hora por SRAD a wolfstreet.com

Un 18% de la población no tiene ahorros para afrontar gastos más de 100$. Un 32% no tiene ahorros para afrontar gastos más de 500$. Un 43% no tiene ahorros para afrontar gastos más de 1000$. Un 54% no tiene ahorros para afrontar gastos más de 2000$. Un 13% no tendría forma de pagar un gasto extra superior a 400$ de ninguna de las maneras, ni con ahorros, ni vendiendo activos ni pidiendo prestado el dinero.