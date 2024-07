Publicado hace 1 hora por MatiasElTostao a infobae.com

La gran mayoría de los empleados en EE. UU. no puede mantenerse enfocados en las tareas diarias, según el informe “Foco Perdido: El Costo de las Distracciones en la Productividad en el Lugar de Trabajo Moderno” de la plataforma de análisis de productividad Insightful. De los 1,200 empleados y empleadores en EE. UU., el 79% de los trabajadores dijo que no puede pasar una hora completa sin distraerse del trabajo; el 59% no puede pasar ni 30 minutos sin encontrarse con alguna distracción.