El caos de las Urgencias extrahospitalarias de Ayuso pone en peligro la vida de tres menores por falta de médicos

Publicado hace 14 minutos por Thornton a publico.es

La enfermera de Soto del Real recibía en las Urgencias extrahospitalarias del centro de salud en la noche de Halloween a unos padres desesperados con un niño de menos de un año que "no reaccionaba a nada" y con convulsión febril. Según explica a Público esta sanitaria, "no tenía pulso ni síntomas de vida y faltaba el médico". Desde esa noche, la DUE no duerme mientras retumban en sus oídos las palabras de la madre: "¿qué puede hacer por él?". "Pues nada", les informó la sanitaria que derivó al pequeño al Hospital de La Paz.