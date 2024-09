Publicado hace 16 minutos por xkapesitua a eldiario.es

Desde el domingo, la formación de izquierdas Syriza, el principal partido de la oposición en Grecia, no tiene líder. El polémico Stefanos Kasselakis, elegido en las primarias de no hace ni un año, ha sufrido una moción de censura este fin de semana que ha prosperado con, aproximadamente, la mitad de los votos a favor. Liderada por “el grupo los 87” — partidarios del ex primer ministro y exlíder del partido, Alexis Tsipras—, que acabaron siendo 100, y con la ayuda de uno de los pesos pesados del partido, Pavlos Polakis, la moción ha conseguido l