En la actualidad las muestras de marihuana han incrementado su concentración de THC hasta el 10-14 % de media, y las de hachís hasta alrededor del 30 %. Es posible encontrar variantes de hachís incluso con un 50 % de THC. Sin embargo, este proceso de selección artificial no ha incrementado la cantidad de CBD, que ha permanecido estable, a niveles bajos. Esto implica que el THC y el CBD ya no están compensados, y que no sólo ha subido la concentración de THC, sino que la ratio THC/CBD se ha multiplicado notablemente.