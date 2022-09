Cancelados conciertos de Roger Waters en Polonia por su postura sobre Ucrania

Publicado hace 1 hora por senfet a swissinfo.ch

Dos conciertos han sido cancelados en Cracovia, anunció el palacio de espectáculos Tauron Arena, mientras que el artista informó en redes sociales de que él no ha suspendido las actuaciones. Debía actuar en abril del 2023, pero según medios polacos algunos concejales iniciaron preparativos para declararle persona non grata por sus críticas al envío de armas occidentales a Ucrania. Los concejales, del gubernamental partido ultraconservador Ley y Justicia, también piden en la resolución declarar persona non grata a todo el que apoye públicamen...