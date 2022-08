Publicado hace 48 minutos por nereira a cope.es

El partido entre la Juventus y el Atlético de Madrid, previsto para disputarse en Tel Aviv, Israel el próximo domingo 7 de agosto, finalmente no se jugará ante las dudas en cuanto a seguridad del equipo italiano. Por este motivo, el conjunto del 'Cholo' Simeone ha decidido no viajar al no tener la certeza de que el encuentro vaya a disputarse.