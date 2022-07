Un camarero busca empleo en Málaga: "En once entrevistas me han ofrecido contrato de media jornada y el resto 'en negro'"

Publicado hace 1 hora por Ñbrevu a cadenaser.com

"En las dos últimas semanas he hecho once entrevistas y en la mayoría me han ofrecido doce horas de trabajo al día con un contrato a media jornada, solo cuatro horas oficiales y el resto lo pagarían 'en negro'. Y en toda la semana solo tendrá un día de descanso". Cuando Jose le pregunta a su jefe por la opción de hacerle un contrato éste solo le pone excusas "eso es mucho papeleo, no podemos perder el tiempo, es muy complicado; es mejor que sigamos así y el resto te lo pago aparte -'en negro'-".