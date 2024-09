Publicado hace 1 hora por cocolisto a jonathancook.substack.com

La Autoridad Palestina calculaba que 800.000 palestinos -el 40% de la población masculina- habían pasado tiempo en una prisión israelí. Muchos nunca fueron acusados de delitos ni juzgados. Si no puedes ver la conexión causal entre los bárbaros abusos de los palestinos generación tras generación y los crímenes cometidos el 7 de octubre, es que no entiendes la naturaleza humana. No eres consciente de cómo actuarías si tú, tu padre y tu abuelo hubierais sido torturados en una prisión israelí, un trauma que se transmite de padres a hijos...