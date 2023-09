El calvario de los profesores interinos: "Es inhumano vivir así, sin sitio fijo, sin vacaciones, sin saber qué va a ser de ti"

Publicado hace 35 minutos por blodhemn a businessinsider.es

Da igual que no tengas coche y la vacante esté a 3 horas de tu casa. Da igual que tengas hijos, o cualquier otro compromiso. Si la Consejería de Educación te dice ven, tienes que dejarlo todo. "Cuando se acaban las vacantes de septiembre, hay llamamientos todas las semanas para cubrir bajas cortas" "Las tienes que coger obligatoriamente porque, si no, te echan de la lista y no puedes volver a entrar hasta la próxima oposición" 6 profesores cuentan el calvario al que se enfrentan cada año los interinos, y que comienza estas semanas de septiembre