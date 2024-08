Publicado hace 1 hora por Duke_ a abc.es

«A mí lo que me asusto fue cuando me amenazaron de muerte. Me dijeron: ''Vamos a por ti hijo de puta sabemos donde vives''», asegura Sánchez en declaraciones a ABC. El odio ha llegado a tal extremo que muchos usuarios han indagado en el pasado del periodista y publicado fotos de Assel en África por las que acusaban al joven de «tener las manos manchadas». «Yo estaba haciendo mi trabajo», explica.