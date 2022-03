Publicado hace 45 minutos por tednsi a eldiario.es

Pedro Sánchez ha entregado el Sáhara Occidental; ya antes lo hicieron otros de sus antecesores, pero, ahora, en democracia plena y sin consenso. España se acomoda a las tesis marroquíes sobre la autonomía del Sáhara, es decir, una decisión que reconoce su marroquinidad porque será Marruecos quien decida qué autonomía dará. Lo que no queda claro es si España tiene autonomía o no. La independencia de Marruecos fue en 1956, la de España no se sabe.