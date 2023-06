"El calendario escolar tendría que ser del 1 de septiembre al 31 de julio"

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a elperiodico.com

El calendario escolar afecta a todos los padres, pero todo sigue igual que siempre. Llega el verano y has de tirar de abuelos (si los tienes), de 'casals' y colonias (si tienes dinero) o buscarte la vida como puedas para que tus hijos no se queden solos. ¿Cómo puede ser que todos los padres nos quejemos cada año pero no hagamos nada para solucionarlo? El calendario escolar, a mi parecer, tendría que ser del 1 de septiembre al 31 de julio. Que los niños tengan un mes de vacaciones (igual que el mes que les correspondería a los profesores).