Caida total del BBVA en internet y cajeros

Desde esta mañana sobre las 13 horas están caidos todos los servicios del BBVA, cajeros van mal fallan, no se puede pagar con sus tarjetas, hacer transferencias y online no funciona nada no deja entrar en las cuentas de sus clientes, dicen que no es un ciber ataque solo fallo de una actualización, pero llevan casi 8 horas y sin poder hacer nada sus clientes y están callados