Publicado hace 1 hora por psxe a diariodeleon.es

Está acusado de corrupción por cohecho. "Él no va a hablar porque somos militares y tenemos que cumplir con un régimen interno muy estricto, no puede exponerse públicamente de esa manera, pero te puedo decir que no tienen nada contra él y que va a salir absuelto. Esto solo es un juego de los narcos y pensamos que de alguien de más arriba, y también de envidias que ha generado dentro del cuerpo"