Una cadena humana exige al Gobierno la regeneración de las playas de Valencia

Publicado hace 41 minutos por Connect a abc.es

La actual Ley de Costas ya ha cumplido 35 años. A juicio de Somos Mediterrania, esta ley «debería haber servido para proteger las playas, sus arenales, ecosistemas, y biodiversidad, y no ha sido así. En estos 35 años, más del 60 % de los arenales de las playas y el 90% de los deltas se hunde y no es la culpa del cambio climático, como nos quieren hacer creer. La razón fundamental es que no les llegan los sedimentos que retienen las presas y espigones de los puertos. Por eso piden garantizar la protección, restauración del dominio marítimo.