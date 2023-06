Caballos muertos, carne con melanomas, veterinarios a sueldo... La Audiencia Nacional juzga la trama leonesa de los mataderos

Publicado hace 1 hora por robustiano a diariodeleon.es

La Audiencia Nacional celebrará desde este lunes el juicio contra las once personas acusadas de vender carne de caballo a sabiendas de que no había pasado los controles sanitarios necesarios o de que los animales constaban como no aptos para el consumo humano. Hay dos mataderos de León implicados en esta causa.