Una de las cosas que mosquearon a Juanjo cuando buscaba trabajo fue ver ofertas de empleo en Linkedin que luego no encontraba en la web de la empresa. "Es raro, porque en Linkedin tú pagas por poner los anuncios y en tu web te sale gratis", cuenta. "Vi uno de una empresa que me gustaba. La descripción del puesto era extraña y eso también me sorprendió: precisamente porque pagas necesitas darte brillo y que la oferta se encuentre con facilidad. Leí que una de las métricas que los inversores piden a las empresas es crecer mucho, y que por eso ...