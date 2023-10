Buscar nuevo empleo mientras dura el actual

Publicado hace 28 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Todos habéis oído que actualmente hay muchas empresas y sectores completos que tienen grandes dificultades para encontrar trabajadores. ¿Por qué no aprovechar la situación? Cuando sucede lo contrario, las empresas aprovechan para despedir trabajadores, cambiándolos por otros nuevos que cobren menos, o para imponerles peores condiciones con el cuento de que “hay mil esperando”. Pero ya no hay mil esperando en muchos sitios, así por qué no hacer lo mismo que ellas y aprovecharse para mejorar, es decir para “echar” a tu (...)