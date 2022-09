Se buscan 50.000 empleados para instalar placas solares y hacer frente al despegue del autoconsumo

Publicado hace 20 minutos por Llaqui a eldiario.es

“Cuando hablas con el sector, nadie traslada la percepción de que falte trabajo; en cambio, sí el problema de que no encuentran gente”. Daniel Pérez, vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), la principal asociación del sector, explicaba a elDiario.es el problema para encontrar empleados, en pleno 'boom' del autoconsumo. Y pone números: “Entre 50.000 y 60.000 personas se podrían absorber perfectamente. No es un número cerrado, porque no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos años el sector, pueden ser más...