Las ‘buscadoras’ enfrentan la crisis forense: México alcanza los 100.000 desaparecidos

Publicado hace 33 minutos por cromax a elsaltodiario.com

¿Qué implica para México llegar a 100.000 desaparecidos, teniendo, al menos, 50.000 cuerpos no identificados en las morgues? Implica, en palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, una “crisis humanitaria”. Y que las propias familias, sobre todo las madres, se lancen a buscar a sus hijos desaparecidos. No se pierden, no desaparecen: los desaparecen”, dice Pamela, seria, frente a un grupo de madres de varios colectivos en búsqueda de sus desaparecidos/as. Nos encontramos en la periferia de la Ciudad de México, en uno de lo