El Bundesbank dice que hay que ser "obstinado" en la lucha contra la inflación y que hay que seguir subiendo tipos

La labor del Banco Central Europeo (BCE) en su lucha contra el aumento del coste de la vida "no ha terminado" y si quiere domar la persistente inflación elevada deberá ser "obstinado" y seguir aumentando los tipos de interés, según señala el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, en una entrevista con 'Financial Times'. "Si queremos domar esta obstinada inflación, tendremos que ser aún más obstinados", defiende el banquero central alemán, para quien no hay dudas de que las presiones de los precios son fuertes y generalizadas”