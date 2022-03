Publicado hace 1 hora por yarkyark a lavozdeasturias.es

Emocionante nota de que lo hace desde que nació su hijo, para después explicar que «con las políticas del gobierno no llegamos a fin de mes. No aguanto más, hoy rompo mi carnet de afiliado al PSOE y me uno a la huelga. El problema es que es falso. El mismo mensaje, palabra por palabra, se reproduce en centenares de cuentas de Twitter hasta saturar la red social tratando de convertir la falsa historia en tendencia.