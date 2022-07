Bruselas prevé racionamientos y una reducción obligatoria del 15% en el consumo de gas en caso de que Putin cierre el grifo

Publicado hace 43 minutos por Amaxx1998N a eldiario.es

“I'm just here for the gasoline”, decía Max Rockatansky en Mad Max 2. En la escena, el protagonista de la saga parece querer auxiliar a una persona herida en esas carreteras infernales. Pero, en realidad, sólo acudía a por la gasolina. Europa, como el mítico personaje interpretado por Mel Gibson, va a la búsqueda de una energía cada vez más escasa y cara por la crisis energética agudizada desde que Vladímir Putin entró en Ucrania el 24 de febrero pasado. Y, mientras tanto, la carestía se convierte en la antesala del racionamiento: primero volun