Borrell: las sanciones de EE. UU. son extraterritoriales y violan el derecho internacional [Eng]

"Hay una gran diferencia entre nuestras medidas restrictivas y las que toma Estados Unidos. Nuestras medidas no son extraterritoriales. No podemos pedirle a una empresa indonesia que se ajuste a nuestras leyes. Los estadounidenses pueden, todos deben cumplir con sus sanciones. Consideramos que eso va en contra del derecho internacional”. “Nosotros no creemos en imponer nuestras leyes a terceros países; por lo tanto, no podemos evitar que las empresas indias compren petróleo ruso, y lo están haciendo”.