“Los países que envían misiles de largo alcance y otras armas a Ucrania decidirán cómo se pueden utilizar esas armas. Es ridículo decir que permitir apuntar dentro del territorio ruso significa estar en guerra contra Moscú. No estamos en guerra contra Moscú… Apoyamos a Ucrania, que está siendo atacada desde territorio ruso. Así que, según el derecho internacional, puede responder y atacar los lugares desde donde se lanzan estos ataques. No hay nada extraño en ello, están de acuerdo o no", dijo Borrell.