Borrell muestra su "decepción" por el bloqueo en la adhesión de los Balcanes

Publicado hace 52 minutos por bonobo a swissinfo.ch

"No estamos donde deberíamos estar con los Balcanes Occidentales. Hoy deberíamos lanzar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte y no puedo esconder mi decepción", dijo Borrell a su llegada a la cumbre que los líderes europeos celebran hoy con sus homólogos de Serbia, Kosovo, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina y Montenegro. El inicio de las negociaciones con estos dos países no es posible porque Bulgaria veta continuar con el proceso de adhesión con Macedonia del Norte debido a una histórica disputa lingüística