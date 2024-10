Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a elmundo.es

"Netanyahu quiere un conflicto, y lo quiere iniciar en una posición de fuerza", ha afirmado. Y a continuación, ha denunciado las "condiciones infrahumanas" que sufren en Gaza y ha vuelto a atacar a Israel. "He visto la ayuda humanitaria que Israel no deja entrar. ¿Un saco de dormir verde? No, no de color verde no entra. Una bolsa de material sanitario de primera necesidad y que tiene una tijerita dentro. No, no entra. Una planta desalinadora que utiliza carbón, evidentemente. No, no entra".