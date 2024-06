Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a 20minutos.es

"Sigues jugando a futbol o te has dedicado definitivamente al salon de uñas?"; "El problema es aplaudir una situación que no conoces"; "Qué tonto y qué malo eres, yo no sé cómo cojones has llegado a futbolista macho"; o "Dos millonarios dando lecciones, qué puto asco dais", son algunos de los comentarios que se han podido observar en las respuestas del tuit publicado por el delantero nacido en Santiago de Compostela.