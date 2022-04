Publicado hace 29 minutos por lainDev a levante-emv.com

Unas molestias por ruidos en una finca del Port de Sagunt han acabado con una mujer de 68 años de edad debatiéndose entre la vida y la muerte debido a la violenta agresión que sufrió por parte de un vecino. Los agentes encontraron a la mujer caída en el suelo de la cocina, rodeada de sangre, y a su presunto agresor, a su lado. Al ver llegar a los policías, J.C.M., de 52 años, levantó las manos y les dijo «yo no he sido, yo no he sido; ya estaba así cuando he entrado».