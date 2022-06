Bomberos forestales denuncian las condiciones laborales de las brigadas en Castilla y León, «las más precarias de Europa»

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a leonoticias.com

La asociación de bomberos forestales de España, Atbrif denuncia la situación acaecida este fin de semana en el incendio de la Sierra de la Culebra y como el gobierno de Castilla y León no tomo medidas previas para tratar de que esta situación no llegara a ocurrir. «La Junta de Castilla y León tenía decretado el nivel medio ya que, independiente de la meteorología, hasta el 1 de julio, no se contrata a todo el personal», asegura Juan Carlos González Vidal, vicepresidente de la Atbrif quien detalla que en circunstancias normales, esta ola de...