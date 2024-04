Publicado hace 30 minutos por Beltenebros a eldeber.com.bo

En palabras vertidas por la canciller boliviana en Moscú, la presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en cualquier territorio no genera paz, sino más vulnerabilidad e inseguridad. La intención de EEUU de "ir generando bases" en los países de América Latina "no es nada beneficioso" para la región, dijo la diplomática boliviana a Sputnik, al ser consultada sobre la solicitud de la vecina Argentina de ingresar como socio global a la OTAN. Sosa Lunda subrayó que "no es nada beneficioso" para los países de América del Sur.